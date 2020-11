Ercolano – Emergenza Coronavirus, 12 nuovi casi e 7 guariti

“Ho atteso che il presidente del Governo Giuseppe Conte comunicasse le misure del nuovo Dpcm e le relative fasce di criticità. La Regione Campania è stata inserita in quelle di fascia gialla, vi ricordo che il Dpcm entrerà in vigore venerdì 6 novembre e scadrà il 3 dicembre.

Ricapitolando è vietato circolare dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del mattino, salvo comprovati motivi di lavoro, necessità e salute in generale. La raccomandazione di non spostarsi se non per motivi di salute, lavoro, studio, situazioni di necessità. In Campania, vi ricordo, resta ancora in vigore il divieto di spostamento tra le varie province.

Resta confermata la chiusura dei centri commerciali nei week end (sabato e domenica) ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, supermercati, tabaccherie ed edicole al loro interno.

Chiusura di musei e mostre, così come restano chiuse piscine, palestre, teatri, cinema e centri sportivi.

Per quanto concerna la scuola: didattica a distanza per le scuole superiori di secondo grado, fatta eccezione per gli studenti con disabilità e in caso di uso di laboratori; la didattica in presenza resta per le scuole dell’infanzia, elementari e medie, ma vi ricordo che l’ordinanza della Regione Campania al momento ha prorogato fino al 14 novembre la chiusura degli istituti scolastici.

Riduzione fino al 50% per il trasporto pubblico, ad eccezione dei mezzi di trasporto scolastico.

Sospensione di attività di sale giochi, sale scommesse, bingo e slot machine anche nei bar e nelle tabaccherie.

Chiusura di bar e ristoranti alle ore 18.00. L’asporto è consentito fino alle ore 22.00. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni.

Divieti validi salvo nuova ordinanza restrittiva del Governatore De Luca.

Ovviamente restano in vigore l’utilizzo della mascherina, il distanziamento sociale e igienizzarsi le mani.

Intanto l’Asl mi ha comunicato i dati relativi ai positivi sul territorio di Ercolano: al momento registriamo 479 positivi (+12 rispetto a ieri), mentre i guariti sono 99 (+7 rispetto alla giornata di ieri), il numero totale di tamponi è di 3381 (dal 1 ottobre).

Nella mattinata di oggi una troupe del tg3 è stata ad Ercolano per raccogliere il nostro appello per recuperare le bombole d’ossigeno in disuso e restituirle alle farmacie. Un dovere morale per aiutare chi è in difficoltà”. Così il sindaco di Ercolano Ciro Buonajuto.