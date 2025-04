Ercolano – Due nuovi palazzetti e tribuna ospiti allo stadio Solaro

Sono in fase di realizzazione importanti interventi infrastrutturali che cambieranno il volto dell’impiantistica sportiva di Ercolano. Presto saranno completate la nuova tribuna ospiti dello stadio “Raffaele Solaro”, storico campo dell’Ercolanese, e due nuovi Palazzetti dello Sport, i primi nella storia della città. Un progetto ambizioso e concreto, reso possibile grazie ai fondi del PNRR e alle risorse della Città Metropolitana di Napoli. La nuova tribuna ospiti dello stadio Solaro, completamente assente fino ad oggi, garantirà circa 350 posti a sedere, offrendo finalmente una sistemazione adeguata ai tifosi ospiti e rendendo l’impianto più funzionale e sicuro, grazie all’installazione dei tornelli. Grazie a nuovi fondi da poco assegnati, saranno presto depositati i progetti per proseguire nell’importante lavoro di riqualificazione dello stadio cittadino.

Ma Ercolano non è solo calcio, anzi l’Amministrazione ha deciso di investire molto negli sport cosìddetti minori, creando ben due Palazzetti dello Sport di ultima generazione. Il primo è in costruzione nell’area alle spalle della scuola “Gabriele D’Annunzio” e sarà dotato di campo indoor dove praticare basket, pallavolo, danza, ginnastica artistica, arti marziali e tutti gli sport che si possono svolgere all’interno di una palestra.

Il secondo palazzetto è in costruzione nell’area esterna dell’istituto “Tilgher” e avrà caratteristiche molto simili. L’intervento, anche in questo caso, è finanziato dalla Città Metropolitana con fondi PNRR, grazie al progetto redatto e seguito interamente dal Comune di Ercolano.

“Un passo in avanti storico sul fronte dell’impiantistica sportiva nella nostra città. Dopo anni di attesa, in cui i nostri giovani erano costretti a spostarsi nei Comuni limitrofi per praticare il loro sport preferito, la nostra Ercolano avrà finalmente due Palazzetti dello Sport, strutture moderne e polifunzionali, pensate per accogliere giovani, scuole e associazioni. Abbiamo voluto che ce ne fosse uno al centro e uno in periferia, per coprire in modo equilibrato tutto il territorio e garantire a tutti l’accesso a questi nuovi servizi. È un investimento concreto nei confronti dei cosìddetti sport minori, che troppo spesso vengono trascurati ma che sono fondamentali per la crescita dei ragazzi e per trasmettere valori come il rispetto, il sacrificio, la solidarietà e il lavoro di squadra. Allo stesso tempo, con la nuova tribuna ospiti dello stadio Solaro – che prima non esisteva – diamo una nuova dignità alla casa dell’Ercolanese e a tutti i tifosi. Il nostro obiettivo è costruire una città che crede nei giovani e nello sport come strumenti di coesione sociale, educazione e futuro. Abbiamo ricevuto nuovi finanziamenti e continueremo a lavorare per rendere Ercolano una città viva, accogliente e all’altezza delle sue potenzialità.” Lo hanno detto il sindaco di Ercolano, Ciro Buonajuto, e il consigliere delegato allo sport, Nello Iacomino.