Ercolano – Doppio senso di marcia lungo Corso Resina? Il sondaggio dell’amministrazione comunale

“Istituire il doppio senso di marcia lungo Corso Resina? E’ la domanda che rivolgo ai cittadini di Ercolano. In questi giorni abbiamo dovuto giocoforza istituire un doppio senso di marcia per far fronte alla chiusura al traffico veicolare di Corso Umberto I, a causa di una parziale inagibilità di un palazzo.

Sono stati diversi i cittadini che mi hanno contattato per farmi notare come la possibilità di percorrere in entrambe le direzioni la strada potesse rappresentare un miglioramento per la viabilità. A tal proposito, di concerto con gli assessori, abbiamo deciso di interpellare pubblicamente i cittadini su quale sia la soluzione migliore.

Domani 15 febbraio i residenti di Ercolano riceveranno una telefonata dal servizio ‘Sindaci in Contatto’ attraverso la quale potranno esprimere la propria preferenza o in alternativa lasciate un commento”. Così il sindaco di Ercolano Ciro Buonajuto.