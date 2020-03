Ercolano – Donazioni di sangue in Piazza Trieste oggi e domani, Buonajuto: “Se siete in salute e conducete uno stile di vita sano, date il vostro contributo”

“Oggi e domani dalle 8 alle 14 un ambulatorio mobile dell’Avis sarà in Piazza Trieste per raccogliere donazioni di sangue. Come sapete, la mancanza di sangue a disposizione degli ospedali e degli ammalati è uno dei gravi problemi di questa emergenza. Se siete in salute e conducete uno stile di vita sano, date il vostro contributo. Tutto viene effettuato in massima sicurezza e nell’assoluto rispetto delle più rigide norme igienico-sanitaria. Un piccolo gesto, una grande azione. Forza Ercolano”. Cosi tramite Facebook il sindaco di Ercolano Ciro Buonajuto.