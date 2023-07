Ercolano – Dispersione scolastica, dal consiglio comunale una proposta al Governo per inasprire la pena



Dispersione scolastica, una piaga da combattere. Dal consiglio comunale di Ercolano una proposta al Governo per inasprire la pena.

Venerdì 21 luglio il Sindaco Ciro Buonajuto e la deputata Maria Elena Boschi illustreranno il documento.

Sarà presentata venerdì 21 luglio alle ore 11.00, presso l’aula consiliare del Comune di Ercolano, la mozione rivolta al Governo per modificare l’articolo 731 del codice penale sul reato di abbandono scolastico. Il documento sarà illustrato dalla on. Maria Elena Boschi, deputata di Italia Viva, e da Ciro Buonajuto, sindaco di Ercolano e Vicepresidente nazionale Anci.

“L’articolo 731 del codice penale sul reato di abbandono scolastico va modificato. E’ inconcepibile che la nostra legislazione punisca con l’ammenda fino a 30 euro, chi impedisce l’istruzione dei minori fino alla quinta elementare. Da Ercolano lanciamo la nostra mozione al Governo per chiedere un intervento in merito. Lo faremo insieme alla deputata Maria Elena Boschi, dalla città di Ercolano dove la camorra è stata sconfitta grazie al coraggio dei commercianti ed alla professionalità delle forze dell’ordine e della magistratura. Dobbiamo affidare il futuro dei nostri figli al turismo, alla cultura ed alla formazione per riscattare un passato di illegalità diffusa e disagio” – è quanto dichiara Ciro Buonajuto sindaco di Italia Viva di Ercolano e vicepresidente nazionale dell’Anci.