Ercolano – Detenzione e spaccio di droga, arrestato pusher 29enne

I carabinieri della tenenza di Ercolano insieme a quelli del nucleo radiomobile della compagnia di Torre del Greco hanno arrestato per detenzione di droga a fini spaccio Pasquale Dentale, 29enne del posto già noto alle forze dell’ordine.

I militari dell’arma – nell’ambito dei servizi anti-droga disposti dal comando provinciale di napoli – hanno perquisito varie abitazioni. Tra gli obiettivi dei carabinieri anche il 29enne che è sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata.

Nell’abitazione dell’uomo alcuni grammi di cocaina già suddivisa in 13 dosi e pronte alla vendita. Rinvenuto e sequestrato anche vario materiale per il confezionamento della droga ed un bilancino di precisione. L’arrestato è stato tradotto al carcere in attesa di giudizio.