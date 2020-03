Ercolano – Da stasera sanificazione delle strade cittadine

Questa sera inizieranno gli interventi di lavaggio, igienizzazione e sanificazione di strade e marciapiedi in tutta la città. Considerata la notevole estensione del territorio cittadino, gli interventi saranno suddivisi in zone che saranno coperte in diverse serate.

Per questo motivo, DALLE ORE 18 ALLE ORE 22 da questa sera fino alla fine della settimana, si invita la cittadinanza a tenere in casa gli animali domestici e a non stendere il bucato all’aperto.

Restiamo in casa e limitiamo i movimenti solo allo stretto necessario.” Così via social Ciro Buonajuto, sindaco di Ercolano.