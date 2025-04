Ercolano – Controlli interforze sul Vesuvio: intensificati i presidi in vista delle festività pasquali

Nella mattinata di ieri si è svolta un’importante attività di controllo interforze nell’area del Vesuvio, con l’impiego congiunto dei militari della Tenenza di Ercolano, della Polizia Locale e del Corpo Forestale. L’operazione ha interessato il tratto di strada ad alta densità turistica che conduce al cratere del vulcano, sempre più frequentato in vista della stagione primaverile e delle imminenti festività pasquali.

La task force, composta da 15 uomini, 4 autopattuglie e 2 scooter, ha sottoposto a controllo circa 50 persone e 30 veicoli. Nel corso delle due ore di attività sono state elevate 6 sanzioni per violazioni al Codice della Strada e contestata una sanzione per esercizio abusivo dell’attività di noleggio con conducente (N.C.C.).

L’obiettivo dell’operazione è quello di garantire sicurezza, legalità e decoro lungo una delle strade più frequentate del territorio, che rappresenta una porta d’accesso al Parco Nazionale del Vesuvio e un biglietto da visita per la città.

“Ringrazio la Polizia Municipale di Ercolano e il Comandante Nicola Vanacore per il costante presidio del territorio e per il lavoro svolto in sinergia con le altre forze dell’ordine – dichiara il sindaco Ciro Buonajuto –. I controlli di ieri dimostrano l’attenzione che riserviamo all’area vesuviana, non solo per tutelare residenti e visitatori, ma anche per contrastare ogni forma di abusivismo e illegalità. Il nostro obiettivo è rendere sempre più accogliente, sicuro e vivibile uno dei luoghi simbolo del nostro patrimonio ambientale e culturale.”

I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni, con particolare intensificazione durante le festività pasquali, per garantire ordine pubblico e sicurezza nella zona del cratere e lungo gli itinerari turistici di maggiore affluenza.