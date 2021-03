Ercolano – Controlli a tappeto dei Carabinieri: 6 sanzioni Covid e una denuncia per droga

Città presidiata in queste ore dai Carabinieri della Compagnia di Torre del Greco, nell’ambito di un servizio disposto dal Comando Provinciale di Napoli.

Decine di militari stanno eseguendo posti di controllo e perquisizioni in città, con particolare attenzione nelle aree comprese tra Piazza Pugliano, Piazza Trieste e Corso Italia. 1 persona è stata denunciata per coltivazione di sostanze stupefacenti: nel suo terrazzino i militari hanno rinvenuto una piantina di cannabis indica alta 1 metro circa. 6 al momento le sanzioni covid, tutte notificate a persone sorprese senza mascherina e in assembramento.

I controlli continueranno anche nei prossimi giorni.