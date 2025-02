Ercolano città che legge, ottenuta la qualifica del Ministero della Cultura per il triennio 2024-2026

Ercolano conferma il suo impegno nella promozione della cultura e della lettura ottenendo la qualifica di “Città che legge” per il triennio 2024-2026, riconoscimento conferito dal Centro per il Libro e la Lettura del Ministero della Cultura in collaborazione con ANCI. Questo prestigioso titolo attesta la dedizione della nostra città nel promuovere la lettura e l’accesso alla cultura per tutti i cittadini.

Il sindaco Ciro Buonajuto ha dichiarato: “La cultura e la bellezza possono sconfiggere l’illegalità. Lo ripeto da anni perché ne sono fermamente convinto. Come amministrazione abbiamo sempre investito in cultura e formazione e sono tanti i traguardi raggiunti in questi anni. Puntare a una maggiore diffusione della lettura significa rafforzare i valori civici e creare una comunità più consapevole e coesa. Questo riconoscimento è un ulteriore stimolo a proseguire nel nostro percorso di crescita culturale e sociale”.

Con la qualifica di “Città che legge” e l’adesione al Patto per la Lettura, Ercolano si impegna a consolidare il proprio ruolo come centro di aggregazione culturale, valorizzando il libro come strumento di conoscenza e partecipazione civica. Tra le iniziative previste vi sono l’organizzazione di eventi letterari, la promozione di progetti nelle scuole e il potenziamento della biblioteca comunale, al fine di rendere la cultura sempre più accessibile e coinvolgente per tutti.