Ercolano/Cercola – Controlli dei Carabinieri, due arresti

Nell’ambito dei servizi disposti dal Comando Provinciale di Napoli i Carabinieri della compagnia di Torre del Greco hanno setacciato le strade di Ercolano e Cercola.

Diversi veicoli controllati e numerose le persone identificate.

Durante le operazioni, i Carabinieri della tenenza di Ercolano hanno arrestato per minaccia aggravata F. SI., un 59enne di Ercolano già noto alle ffoo. I militari – allertati dal 112 – sono intervenuti presso l’abitazione dell’uomo che alla presenza dei Carabinieri ha minacciato con un coltello suo figlio 38enne. I militari lo hanno disarmato e bloccato. Il motivo del litigio era dovuto a futili vicende familiari. L’arrestato è in attesa di giudizio.

Inoltre i Carabinieri di Cercola hanno dato esecuzione a un provvedimento dell’AG, traendo in arresto il 50enne P. M., che dovrà scontare più di 4 anni in carcere per un cumulo di pene.