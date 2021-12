Ercolano-Cena di beneficenza: Citizens e Fondazione Umberto Veronesi per la ricerca sul tumore al seno

Una cena di beneficenza, una tombola scostumata e un dj set per sostenere la ricerca sul tumore al seno. L’Associazione di Promozione Sociale Citizens, in collaborazione con la Fondazione Umberto Veronesi, presenta per venerdì 17 dicembre al Complesso Zeno di Ercolano una serata di solidarietà per raccogliere fondi da destinare alla ricerca per il tumore al seno.

L’evento – riservato ad un pubblico esclusivo di 100 partecipanti – sarà all’insegna del divertimento e della sensibilizzazione. Presentatore d’eccezione Emanuel Ceruti, comico e artista teatrale napoletano. Sarà lui a dettare i tempi tra la Tombola Scostumata di Pasquale Buglione, attore teatrale napoletano, l’intervento delle Pink Ambassador della Fondazione Umberto Veronesi, il live show di ottima musica dal vivo, in stile “Taverna Anema e Core” di Carmen Ilsami ed il dj set di Irene Ferrara.

“Secondo le stime AIRTUM-AIOM-Fondazione AIOM ogni anno in Italia vengono diagnosticati 55500 nuovi casi (55000 donne e 500 uomini) di tumore del seno – dichiara il portavoce della community di Citizens – L’iniziativa ha l’obiettivo di rappresentare per la comunità un momento di networking e sensibilizzazione sul tema della ricerca e della prevenzione”.

In conformità con le direttive anti Covid-19, i partecipanti dovranno essere muniti di green pass rafforzato. L’iniziativa sarà a numero chiuso, previa iscrizione obbligatoria. Per poter riservare un posto bisognerà prenotare attraverso l’evento ufficiale presente sulla pagina Facebook della community. Ad esaurimento posti, verrà aperta la lista d’attesa.

L’Associazione di Promozione Sociale Citizens dal 2019 contribuisce alla crescita e al benessere della comunità attraverso la formazione personale e professionale e si occupa di tematiche di interesse sociale.