Ercolano celebra San Valentino con la terza edizione di Poesie Metropolitane in Love

E’ stata la città di Ercolano una delle due location, insieme a Napoli, della terza edizione della manifestazione “Poesie Metropolitane in Love”. Nella giornata di domenica 14 febbraio, infatti, l’artista Daniela Doria ha provveduto a tinteggiare due panchine di via IV Novembre ad Ercolano, che per l’occasione sono state trasformate nelle panchine dell’amore. La manifestazione patrocinata, tra l’altro, dal comune di Ercolano, ha come scopo quello di riportare alla bellezza, attraverso l’arte e la poesia, i luoghi del nostro territorio.

Quest’anno l’iniziativa ha visto la tinteggiatura di due panchine con versi poetici dei vincitori del contest a cura di Valentina Guerra e Daniela Doria.

“Con l’iniziativa di oggi abbiamo voluto celebrare l’amore universale. Grazie all’Associazione Poesie Metropolitane da oggi due panchine di Ercolano sono state trasformate in panchine poetiche. Abbiamo voluto realizzare qualcosa che fosse sinonimo di bellezza e cultura e che ci aiutasse a mettere da parte, almeno per un attimo, le preoccupazioni legate all’epidemia e a questo difficile periodo” – ha spiegato l’assessore Anna Giuliano.