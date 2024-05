Ercolano celebra la Giornata Internazionale del Gioco

Una intera giornata all’insegna del gioco e dell’inclusione quella in programma giovedì 30 maggio ad Ercolano. Appuntamento dalle ore 10.00 in Piazza Carlo di Borbone per celebrare l’edizione 2024 della “Giornata Internazionale del Gioco”. Per l’occasione le Cooperative che lavorano sul territorio di Ercolano saranno presenti in piazza per promuovere l’attività di gioco per i ragazzi.

“Vogliamo attraverso il gioco favorire l’inclusione. La Giornata del Gioco è un’occasione speciale dedicata al divertimento, alla creatività e all’importanza del gioco per tutte le età. Vi aspettiamo numerosi per una giornata all’insegna della condivisione, del sorriso e della gioia di stare insieme” – spiega Ciro Buonajuto, sindaco di Ercolano e vicepresidente nazionale di Anci, che alle ore 10.00 insieme al consigliere delegato allo sport, Aniello Iacomino, presenteranno le iniziative.

Il programma della giornata è il seguente: dalle ore 9.30 alle ore 12.00 le attività saranno curate da Sirio Società Cooperativa Sociale; Valinor Impresa Sociale; Cooperativa Gelso – Centro Polifunzionale per Disabili; Boetheia Onlus Medihospes – Attività Ludiche e di Animazione. Dalle ore 16.00 alle ore 19.00 spazio a Pianeti Diversi – Attività di Arteterapia; Cooperativa Seme di Pace, Locanda di Emmaus “Global Service”; Giochi liberi “Ritorno al passato” e Ludobus di ORA Giochi in Bus.