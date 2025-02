Ercolano – Carnevale: una settimana di eventi dal 2 all’8 marzo nel segno dei diritti delle donne.

Ercolano si appresta a vivere la magica atmosfera del carnevale. Il cartellone di eventi, organizzato dal Comune prevede tre giorni di festa che cominceranno domenica 2 marzo, con una mattinata di animazione in tre punti nevralgici della città (Via Panoramica, piazza Trieste e ZTL), per concludersi l’8 marzo, in occasione della festa della Donna, con uno spettacolo teatrale presso il MAV, messo in scena della compagnia Ritena e incentrato sulla figura della donna nella storia.

Il clou è previsto il 4 marzo, martedì grasso, con l’evento denominato “Carnevale ogni donna vale: Non una di meno” un’intera giornata di divertimento organizzata grazie al contributo di Città Metropolitana, con un progetto incluso nel “Cartellone degli Eventi Metropolitani 2024-2025”. Si comincia la mattina al Parco del Miglio d’Oro, dalle 10,00 alle 13,00, con un’animazione dedicata prettamente ai bambini, ci saranno tanti gonfiabili, baby trucco e baby dance, spettacolo di burattini, allestimento con palloncini, tanta musica e anche un simpatico carrettino con pop corn e zucchero filato. Il pomeriggio, dalle ore 16,00, comincerà la parata che attraverserà tutte le principali strade di Ercolano, in apertura una splendida carrozza condotta da due cavalli, alle spalle ci sarà la banda musicale, le majorette, animatori tematici, giocolieri e mascotte, il tutto condito da chili e chili di coriandoli. La festa si sposterà quindi in piazza Trieste, dove sarà allestito un palco pronto ad accogliere la cittadinanza già dalle 18,00, con speaker e DJ, sculture di palloni, face-painting, spettacolo con mascotte e YouTube dance, sfilata delle mascherine con coriandolata, DJ ballon party. Sul palco si alterneranno alcuni artisti locali per terminare alle 21,00 con lo spettacolo del comico Salvatore Gisonna.

“Saranno tre giorni fantastici per Ercolano, un’occasione per stare insieme e consolidare il senso di comunità. Abbiamo voluto dare al nostro Carnevale un significato speciale, ponendo al centro il tema della tutela dei diritti delle donne, un valore fondamentale su cui costruire una società migliore. Ringrazio la Città Metropolitana di Napoli per il prezioso contributo che ha reso possibile questo evento e invito tutti i cittadini a partecipare numerosi. Sarà una festa all’insegna della gioia, della condivisione e del divertimento per tutte le età.” Ha commentato Ciro Buonajuto, sindaco di Ercolano.