Ercolano – Buonajuto: “Solidarietà e vicinanza al collega e amico Del Mastro”

Un atto ignobile e vile quello che è accaduto la scorsa notte a Pomigliano, che non rimarrà senza colpevoli. Sono convinto che le forze dell’ordine individueranno quanto prima questi vigliacchi. Come Anci siamo accanto all’amico sindaco Gianluca Del Mastro, alla sua Amministrazione, al corpo dei vigili urbani. La battaglia contro ogni forma di illegalità si vince solo restando uniti. Questi vigliacchi non l’avranno mai vinta. Quanto accaduto non fermerà l’azione amministrativa di Gianluca, che continuerà a lavorare nell’interesse della crescita della sua città” – è quanto dichiara Ciro Buonajuto, sindaco di Ercolano e vicepresidente nazionale Anci con delega alla sicurezza e legalità, in merito ai fatti accaduti nella notte di capodanno a Pomigliano.