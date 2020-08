Ercolano – Buonajuto: “Proposta riduzione della Tari per chi ha sospeso l’attività durante il lockdown”

“L’emergenza Covid tra i tanti danni che ha arrecato al nostro paese ha anche, di fatto, paralizzato l’industria turistica di un territorio come questo in grande espansione.

In queste settimane ho raccolto il grido di dolore di diverse categorie, in un modo o nell’altro devastate dalla crisi economica successiva a quella sanitaria. Per dare risposte a chi chiede un aiuto concreto abbiamo presentato una delibera che prevede l’approvazione della riduzione della quota variabile relativa alle tariffe TARI 2020 in favore delle utenze non domestiche che, a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19, hanno dovuto sospendere l’esercizio dell’attività durante il lockdown”. Così via social il sindaco di Ercolano Ciro Buonajuto.

È”solo un primo passo ma è ciò che concretamente può fare un sindaco, prosegue Buonajuto. Ridurre la tassa comunale, consentire alle aziende di respirare: e programmare con forza la ripresa economica quando questa terribile pandemia sarà un brutto ricordo”, conclude il sindaco.