Ercolano – Buonajuto: “Open Day vaccinale in tutte le scuole della città ”

“Bisogna accelerare la campagna vaccinale tra la popolazione scolastica, altrimenti gli istituti non potranno garantire la didattica. Per fare questo, di concerto con tutti i dirigenti scolastici, abbiamo chiesto all’Asl di poter organizzare open day in ogni singolo istituto scolastico di Ercolano, al fine di implementare in modo sostanziale la percentuale di vaccinati covid tra la popolazione scolastica” – è quanto dichiara il sindaco Ciro Buonajuto a margine dell’incontro avuto nella mattinata di giovedì con l’assessore con delega alla pubblica istruzione, Anna Giuliano, i dirigenti scolastici, i rappresentanti dei medici di base e dell’Asl Napoli 3 Sud.

“Dobbiamo andare nelle scuole a vaccinare gli studenti e questo vale soprattutto nelle zone disagiate, perché dobbiamo far capire che la sanità c’è ed è accanto a tutti. Iniziamo a dire che i vaccini aiutano a vivere. Al momento sul territorio cittadino, in linea con quanto si registra in tutta la regione, il virus corre veloce, ma a fronte di un alto numero di positivi registriamo un bassissimo numero di persone ospedalizzate. Il dato che mi preoccupa maggiormente e che a fronte di un 80% della popolazione che al momento si è vaccinata e di un 37% di terze dosi, dato continuamente in crescita, registriamo solo un 67% di seconde dosi. Una discrepanza nei numeri tra prima e seconda dose che mi induce a pensare che una parte degli ercolanesi che si sono vaccinati oggi tardano a presentarsi per il richiamo e questo lì espone maggiormente al virus. Gli stessi dirigenti scolastici mi hanno sollecitato a trovare una soluzione più rapida sia rispetto ai tamponi, per certificare la possibilità di rientro a scuola degli studenti, sia sulla necessità di aumentare la popolazione scolastica vaccinata. Per questo motivo crediamo che l’organizzazione di open day vaccinali in ogni singolo istituto scolastico e dedicato ai singoli studenti e alle loro famiglie possa rappresentare una risposta immediata” – conclude il primo cittadino.