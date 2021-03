Ercolano – Buonajuto: “Interventi per 900 mila euro per migliorare la viabilità del centro storico”

Riqualificare il centro storico di Ercolano. La Giunta guidata dal sindaco Ciro Buonajuto ha approvato cinque progetti esecutivi per altrettanti interventi che saranno realizzati nei prossimi mesi e che interesseranno alcune aree del centro storico della città degli Scavi.

“Realizziamo un investimento forte per restituire dignità e decoro ad una parte della città. Continua la nostra opera di riqualificazione. Questi interventi, frutto di un finanziamento della Città Metropolitana e a tal proposito voglio ringraziare l’ex consigliere metropolitano Michele Maddaloni per la dedizione e il lavoro svolto nella passata consiliatura, vanno ad inserirsi in un’opera di riqualificazione dell’intera area. Crediamo fortemente che il centro storico possa diventare al pari del mercato storico di Pugliano, un collettore turistico per Ercolano” – spiega il sindaco Ciro Buonajuto.

I progetti, per un totale di poco superiore ai 900 mila euro di finanziamento, sono stati approvati in Giunta e riguarderanno la zona di Scivola Ascione (184mila euro); Supportico Sansone (170mila euro); Supportico Muletta (174mila euro); Via Trentola (242mila euro) e Vicolo Spagnuolo (137mila euro).