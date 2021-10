Ercolano – Buonajuto incontra tutti gli studenti: “Un momento per ripartire e per confrontarsi con i nostri ragazzi”

Una visita istituzionale, ma non solo. Dopo due anni di stop legati alla pandemia, il sindaco di Ercolano, Ciro Buonajuto ha ripreso nei giorni scorsi il suo tradizionale tour negli istituti scolastici della città: “scuola per scuola, aula per aula, bambino per bambino per spiegare ai nostri giovani che Ercolano può ripartire dalla sua bellezza e dalla legalità” – ha spiegato il primo cittadino.

“Dalle scuole dell’infanzia alle superiori è bello rivedere le aule popolate dagli alunni dopo due anni condizionati dalla didattica a distanza, così insieme all’assessore alla Pubblica Istruzione, Anna Giuliano, ho voluto incontrare gli alunni in alcuni istituti sono già stato, altri li visiteremo nei prossimi giorni. Non un semplice saluto, ma un momento di confronto e di dialogo sull’importanza della cultura, sui temi della legalità e del rispetto delle regole. Sono incontri che mi lasciano sempre favorevolmente colpito. Le nuove generazioni hanno sete di apprendimento, ma hanno anche tanto da insegnare a noi adulti” – conclude il primo cittadino.