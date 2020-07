Ercolano – Buonajuto: “Ho chiesto la riapertura della stazione di Miglio d’Oro”

“Oggi sono stato in contatto con i vertici dell’Eav per avere informazioni sulla fermata Miglio d’Oro della Circumvesuviana da qualche settimana esclusa dalle corse dei treni. Ho già scritto nei giorni scorsi per chiedere che la fermata di via Doglie venga riattivata. Spero che la nostra richiesta venga esaudita per restituire presto un servizio a centinaia di pendolari e a una vasta area della città”. Così via social il sindaco di Ercolano Ciro Buonajuto.