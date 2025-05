Ercolano – Buonajuto: “Città non si piega alla violenza, lavoro eccellente di Carabinieri e Forze dell’Ordine tutte per garantire sicurezza”

“Ad Ercolano tutte le istituzioni sono unite nel contrasto all’illegalità e non arretreremo di un solo centimetro davanti a chi vuole farci ripiombare nel passato. Ci tengo a ribadirlo alla luce degli ultimi episodi di violenza che hanno scosso la nostra città – afferma il sindaco di Ercolano Ciro Buonajuto – e che hanno portato al ferimento di tre persone attinte da colpi d’arma da fuoco. Casi isolati che hanno riacceso la preoccupazione nella cittadinanza che, dopo gli enormi sforzi portati avanti da istituzioni, forze dell’ordine e società civile, soprattutto negli ultimi 10 anni, è riuscita a lasciarsi alle spalle un periodo vissuto sotto costante minaccia della criminalità organizzata. Tra i vicoli di Ercolano, dove un tempo c’era solo il buio dello spaccio, dove sorgevano i fortini della camorra, oggi splende il sole. Noi continueremo ad investire in sicurezza, con tutte le armi a nostra disposizione, in particolare con un ulteriore ampliamento del sistema di videosorveglianza, che a breve supererà le 400 telecamere. Ma non solo, continueremo a portare avanti la proficua collaborazione istituzionale che negli scorsi anni ha generato il modello Ercolano e che continua a dare i suoi frutti. I miei ringraziamenti vanno ai Carabinieri e a tutte le forze dell’ordine che quotidianamente garantiscono servizi di controllo del territorio e di contrasto ai reati nel comune di Ercolano, grazie anche al coordinamento delle risorse e all’attenta attività di analisi dei fenomeni effettuata della Prefettura di Napoli. I numeri parlano chiaro e ci raccontano di una città ben presidiata, da gennaio ad oggi i carabinieri della Compagnia di Torre del Greco hanno controllato 18.865 persone e 10.585 veicoli, mentre nei prossimi giorni saranno intensificati i controlli sul territorio, soprattutto nelle zone più sensibili come quelle della movida. Un lavoro incessante che nei mesi recenti ha portato all’arresto di 33 persone afferenti a due diverse associazioni criminali dedite allo spaccio di stupefacenti e operative nella provincia di Napoli. Risultato raggiunto grazie a due distinte operazioni condotte dai militari della Tenenza di Ercolano, impegnati ogni giorno sul territorio, come testimoniano gli arresti di uno spacciatore trovato in possesso di 300 grammi di hashish e di un uomo che custodiva due pistole con matricola abrasa e il relativo munizionamento, entrambi avvenuti pochi giorni fa. Inoltre va ricordato l’importante lavoro di indagine svolto in seguito all’esplosione della fabbrica abusiva di artifici pirotecnici, che ha portato all’arresto delle tre persone ritenute responsabili della morte dei giovanissimi operai; nonché dell’eroico intervento di due giovani marescialli della tenenza di Ercolano che hanno salvato la vita ad un bimbo di soli 2 anni l’11 dicembre 2024. Risultati importanti che lasciano ben sperare e da sindaco sono sicuro che insieme, con la determinazione che ci ha sempre contraddistinto, riusciremo nell’obiettivo di continuare a difendere Ercolano da ogni forma di criminalità e violenza”. Queste le parole di Ciro Buonajuto, sindaco di Ercolano.