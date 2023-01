Ercolano – Buonajuto: ‘Attacco ignobile contro la capogruppo del Pd in consiglio comunale, questi vigliacchi che si nascondono dietro l’anonimato non vinceranno’

“Vicinanza e solidarietà all’amica e collega in consiglio comunale Maria Grazia Prillo. Quello perpetrato contro la capogruppo consiliare del Partito Democratico e la sua famiglia è un attacco ignobile e che condanniamo senza mezzi termini. Questi farabutti che provano ad infangare la città di Ercolano non l’avranno vinta. Sono vergognose e inaccettabili le frasi apparse su un manifesto anonimo affisso in città. Non si può consentire che la discussione politica trascenda in questo modo bieco e ripugnante.” – è quanto affermano in una nota congiunta Ciro Buonajuto, sindaco di Ercolano e vicepresidente nazionale Anci; Luigi Luciani, vicesindaco di Ercolano e segretario del Partito Democratico di Ercolano e Luigi Simeone, presidente del consiglio comunale della città degli scavi, commentando l’affissione, avvenuta in questi giorni, di alcuni manifesti anonimi infamanti contro la consigliera comunale Maria Grazia Prillo e la sua famiglia, che hanno già provveduto a sporgere denuncia contro ignoti.