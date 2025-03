Ercolano – Buonajuto amplia la platea per assegni di cura a persone con gravissime disabilità

“Scelta politica, Istituzioni siano accanto alle necessità dei cittadini”

Il sindaco di Ercolano, Ciro Buonajuto, tramite una nota di indirizzo, ha dato mandato agli uffici comunali di reperire i fondi necessari per ampliare al massimo possibile la platea dei beneficiari dell’assegno di cura per le persone con gravissime disabilità, attingendo quindi a tutte le risorse residuali a disposizione.

Grazie agli sforzi della Regione Campania, che ha stanziato ben 417mila euro, abbiamo già la copertura finanziaria per 29 famiglie, ma vogliamo andare oltre, poiché le istanze che hanno i requisiti per accedere alla misura sono circa il doppio.

“Abbiamo deciso di eliminare criteri di esclusione basati su condizioni sociali ed economiche, così da garantire il massimo supporto alle famiglie che ne hanno bisogno – ha dichiarato il sindaco Buonajuto – Chi assiste un familiare con disabilità gravissima non può essere lasciato solo. Le spese per cure e assistenza domiciliare gravano pesantemente sui bilanci familiari, mentre il Sistema Sanitario Nazionale spesso non riesce a garantire un sostegno adeguato. È nostro dovere dare un aiuto concreto a queste persone. Confido che, con il lavoro congiunto degli uffici comunali, riusciremo a garantire questo sostegno fondamentale a tutte le famiglie aventi diritto”, ha concluso il sindaco Buonajuto.