Ercolano – Bando per l’assunzione a tempo determinato di 5 Assistenti sociali presso il Comune

Pubblicato bando per l’assunzione a tempo determinato di 5 Assistenti sociali presso il Comune di Ercolano. I requisiti per accedere alla selezione sono la Laurea in Servizio Sociale o il Diploma di Assistente sociale, l’abilitazione alla professione e l’iscrizione all’Albo degli Assistenti sociali.

È possibile presentare domanda entro il 13 luglio.

Di seguito il link per scaricare bando e modello di domanda

https://www.comune.ercolano.na.it/index.php/vivere-la-citta/dati-generali/info-ed-eventi/2981-avviso-pubblico-per-n-5-assistenti-sociali-a-tempo-determinato?fbclid=IwAR3pr7oCv89BJfhygyy2UTdVeIEaIHwo6P0R-BWxo5Ss02fMQxTpkIYM-9w