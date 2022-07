Ercolano – Banco Alimentare: pubblicato il bando. Ecco le informazioni

C’è tempo fino al 31 luglio per presentare le domande

E’ disponibile sul sito del Comune di Ercolano, il bando per accedere al progetto Banco Alimentare che prevede la distribuzione mensile, in favore di famiglie bisognose, di alimenti di prima necessità.

“Nessuno resta indietro, proviamo in questo modo a dare un aiuto concreto a tante persone che vivono in condizioni di disagio. Con il progetto Banco Alimentare, ormai dal 2020, ogni mese 250 nuclei familiari, individuati a seguito di un’apposita graduatoria, ricevono un pacco contente generi di prima necessità. Un sostegno importante, che rientra nell’ambito delle varie misure di aiuto alle famiglie messe in campo dall’Amministrazione Comunale” – dichiarano il sindaco Ciro Buonajuto e l’assessore Mariarca Cascone.

Il bando è rintracciabile al seguente indirizzo https://www.comune.ercolano.na.it/index.php/vivere-la-citta/dati-generali/info-ed-eventi/3566-bando-banco-alimentare-2022

Per partecipare al bando, in scadenza il 31 luglio prossimo, bisogna presentare domanda esclusivamente utilizzando l’apposita piattaforma on line raggiungibile all’indirizzo https://ambitosocialen29.sicare.it/sicare/benvenuto.php. L’accesso alla piattaforma avviene esclusivamente con SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale. Il bando è rivolto a coloro che sono residenti nel comune di Ercolano, abbiano un ISEE inferiore a 8.285,04 euro e non siano precettori di analogo sussidio da parte di altri organismi o associazioni del territorio.