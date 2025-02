Ercolano – Azzerata la Giunta, Buonajuto: “Sono un uomo libero”

Sono una persona libera, ho sempre lavorato per il bene della mia città e per me la dignità ha ancora un valore.” Queste le parole del primo cittadino di Ercolano, Ciro Buonajuto, subito dopo la decisione di azzerare la giunta comunale.

“Sono fermamente convinto che la mediazione sia un elemento indispensabile della politica – prosegue Buonajuto – ma deve essere sempre finalizzata ad assumere scelte corrette per il bene della città, mai strumentali o legate a tatticismi. Ritengo che l’approvazione del bilancio nei tempi sia un tema troppo delicato per essere condizionato da dinamiche che, seppur legittime, interessano poco ai cittadini. Adesso è il momento di fermarsi a riflettere per trovare un nuovo e ormai necessario equilibrio, prima di poter proseguire nel solco del buon lavoro svolto in questi anni. Un equilibrio che tuteli appieno i bisogni e gli interessi degli ercolanesi.”