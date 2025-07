Ercolano – Atti persecutori all’ex moglie, in manette 54enne

Uno stalking estenuante e senza tregua da costringerla a rivolgersi a uno psicologo. Questa notte l’ultimo episodio.

Siamo a Ercolano e in caserma squilla il telefono. “E’ di nuovo qui”. Così dirà una donna all’una di notte al carabiniere. Già, perché non era la prima volta che l’ex marito andava sotto casa. I due sono separati da tempo ma lui non ne vuol sapere di farla finita. Abita a Napoli ma puntualmente la notte è sotto casa della donna. Citofona, chiede di salire, chiede che lei scenda per parlare oppure decide semplicemente di stare lì. Azioni ripetute anche di giorno quando la donna si trova l’uomo nei luoghi che di solito frequenta.

Non è violento ma ha assunto un comportamento inquietante. Spesso è in silenzio, come una boma pronta ad esplodere.

La situazione è critica tanto che la donna sta seguendo un percorso terapeutico con uno psicologo. Sono diverse le denunce della 52enne in danno del 54enne.

La gazzella arriva sul posto e nota l’utilitaria rossa segnalata. L’uomo è a bordo e tenta di eludere il controllo. Innesta la retromarcia e si immette in un vicolo cieco sperando nel buio per nascondersi. Il tentativo è vano e i carabinieri bloccano l’uomo per poi accompagnarlo in caserma. Il 54enne è stato arrestato per atti persecutori e trasferito in carcere.