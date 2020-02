Ercolano – Arriva la sentenza, dopo dieci anni d’attesa Salvatore Barbaro riconosciuto vittima di camorra

“Oggi una sentenza del Tribunale di Napoli ha definitivamente riconosciuto che Salvatore Barbaro, il ragazzo ucciso dieci anni fa in via Mare, è una Vittima innocente di camorra.

In questi anni, ho incontrato tante volte Mario e Agnese, i fratelli di Salvatore, e sua mamma Giovanna ed ogni volta ho avuto la sensazione di avere a che fare con delle persone straordinarie. Nonostante portino con sè il dolore per la tragica fine di Salvatore, hanno sempre affrontato le difficoltà con coraggio e dignità. Sono felice per questa sentenza che conferma una volta per tutte che Salvatore è stato una vittima innocente di camorra ed è sacrosanto che ai suoi familiari vengano riconosciuti tutti i benefici previsti dalla legge.”‘Così il sindaco Ciro Buonajuto via social