Ercolano – Arresti per spaccio, Buonajuto: “Importante operazione per contrastare il traffico di droga”

“Voglio complimentarmi con i Carabinieri per l’operazione condotta ad Ercolano e che ha portato all’arresto di 11 persone dedite allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Questa importante operazione per contrastare il traffico di droga, che si affianca all’attività quotidiana, spesso silenziosa e non appariscente, ma determinante per il controllo del territorio, è un segno concreto di quanto le nostre forze dell’ordine siano impegnate per la sicurezza dei cittadini e per garantire un futuro alla nostra Città.

Gli arresti di questa mattina sono il frutto di una indagine condotta dalla DDA e dai carabinieri di Ercolano.

Alla Magistratura e alle Forze dell’Ordine va la gratitudine di tutti noi.

Consentitemi di ringraziare anche gli assistenti sociali del Comune di Ercolano (dr.ssa Cau e dr.ssa Manzo) che durante le operazioni sono state accanto ai bambini e alle bambine delle persone coinvolte, dimostrando grande sensibilità e professionalità”. Così il sindaco di Ercolano Ciro Buonajuto.