Ercolano – Arrestato uomo per tentato omicidio: motivo del litigio una donna

Mancano pochi minuti alle 22 e i carabinieri della Tenenza di Ercolano raggiungono un appartamento vicino al litorale. Un 38enne – proprio nel giorno del proprio compleanno – ha chiesto aiuto ai carabinieri. L’uomo è sottoposto agli arresti domiciliari e sta litigando con il convivente che di anni ne ha 62.

Pochi minuti e la gazzella raggiunge l’appartamento. Fuori l’abitazione il 38enne ricoperto di sangue con evidenti ferite alle mani. La vittima racconta ai carabinieri che l’aggressore – il convivente – è ancora in casa. I militari entrano nell’appartamento e trovano il 62enne seduto. L’uomo non parla e indica il lavello. Al suo interno il coltello da cucina appena utilizzato e ancora sporco di sangue. Il 62enne ammette di essere stato lui ad avere aggredito il suo ex amico. Voleva colpirlo alla gola ma il 38enne si è difeso parando i colpi con le mani e afferrando la lama.

I militari lo arrestano per tentato omicidio. Si tenta di ricostruire la vicenda e le dichiarazioni sono contrastanti. Fatto sta che nei racconti dei due c’è una donna, la compagna del 38enne. La storia assume i contorni della gelosia mentre l’arma utilizzata viene sequestrata e il 62enne portato in carcere dove deve rispondere di tentato omicidio.