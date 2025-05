Ercolano – Appello per la pace dal Principe di Giordania durante la sigla del gemellaggio con la città di Umm Qais

E’ stato ufficialmente siglato il gemellaggio tra la città di Ercolano e Umm Qais, l’antica Gadara, in Giordania. La cerimonia si è svolta questa mattina, lunedì 26 maggio 2025, presso l’Aula Consiliare della Casa Comunale, alla presenza di Sua Altezza Reale il Principe El Hassan bin Talal, promotore del dialogo tra i popoli e della cooperazione mediterranea.

“Mi unisco a voi oggi per celebrare la firma di questo storico gemellaggio tra le città di Ercolano e Umm Qais – ha dichiarato il Principe El Hassan bin Talal nel suo intervento – Un gesto che testimonia non solo il nostro passato condiviso, ma anche la visione di un futuro comune. Questo gemellaggio non è una mera cerimonia, è la dichiarazione che è meglio costruire ponti che costruire muri. Il Mediterraneo, come sapete bene anche in Italia, non dovrebbe essere il mare della morte, non dovrebbe essere visto come una linea di separazione, ma come un continuum unificante, un bacino condiviso di civiltà attraverso il quale un tempo scorrevano liberamente il commercio, la lingua, il diritto e la filosofia. In questo spirito, non stiamo semplicemente collegando due municipalità, stiamo affermando una coscienza mediterranea condivisa.”

Il Sindaco di Ercolano, Ciro Buonajuto, ha dichiarato: “A distanza di duemila anni abbiamo rinnovato un legame che ancora vive tra la città di Ercolano e il Regno di Giordania. Con questo gemellaggio vogliamo costruire un ponte tra due civiltà. Vogliamo lanciare dalla nostra città un messaggio di pace e cooperazione internazionale. Concordo in pieno con quanto detto dal Principe El Hassan: il Mediterraneo deve diventare un ponte tra i popoli e non un muro da superare. Mi auguro che questo messaggio di pace venga raccolto dal nostro governo, dall’Europa e dal mondo intero”.

Gadara (Umm Qais) è una storica città di epoca ellenistico-romana, sede di un importante parco archeologico, già parte della Decapoli, il gruppo di dieci città dell’Impero Romano in Medio Oriente. Come Ercolano, anch’essa fondata in epoca romana e simbolo di patrimonio e memoria, Umm Qais conserva un’identità culturale millenaria.

Con questo gemellaggio il Comune di Ercolano intende rafforzare il dialogo tra popoli che condividono una storia antica e un impegno comune nella valorizzazione del patrimonio, nella cooperazione internazionale e nella promozione della pace e della cultura mediterranea.

Alla cerimonia di firma del gemellaggio erano presenti, tra gli altri, l’Ambasciatore del Regno di Giordania in Italia, Fayiz Fahran Saleh Khouri, il Ministro per il Turismo della Giordania, Lina Mathhar Hasan Ennab, il Sindaco di Umm Qais, Yosef Mabrouk, il Presidente del Consiglio Comunale di Ercolano, Luigi Simeone, e naturalmente il Sindaco di Ercolano, Ciro Buonajuto, padrone di casa e promotore dell’iniziativa.