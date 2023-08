E=L+T è un progetto artistico e culturale messo in atto per fronteggiare l’illegalità e lanciare messaggi positivi guardando alle tradizioni del territorio.

Nei giorni dei solenni festeggiamenti in onore di Maria SS. Assunta in Cielo il

“ Tre serate di eventi, festa e musica ad Ercolano. Momenti da vivere tutti insieme, per ritrovarsi, per alimentare il nostro senso di comunità e di devozione nei confronti della Madonna di Pugliano. Anche quest’anno la piazza antistante la Basilica sarà la location degli eventi civili in onore della nostra Patrona. Tre momenti musicali che rappresentano una ulteriore straordinaria occasione per vivere la nostra città ” – è quanto dichiara Ciro Buonajuto , sindaco di Ercolano e vicepresidente nazionale Anci.

saranno in onore di Maria SS. Assunta in Cielo è finanziato dal Comune di Ercolano.

La tre giorni verrà inaugurata sabato 12 agosto da

astro nascente della comicità italiana.

Comunale è diventato il nuovo riferimento nazionale della comicità partenopea che prende spunto dal genere americano “stand up comedy” dove le battute risultano più irriverenti

innovative e originali tralasciando i cliché della risata in dialetto e generata dal tormentone. Autore per altri comici, come Peppe Iodice, è ospite nelle trasmissioni tv nazionali come Le Iene in onda su Italia1 oppure come ospite fisso di

“Zelig”, condotto da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada.

Napoletano classe ’96, Comunale ha vinto diversi premi nazionali come il “Premio Massimo Troisi” e il “Premio Charlot” ed ha partecipato a diversi programmi televisivi come “Battute?” (Rai 2) e vari format sul canale Comedy Central. Col suo ultimo spettacolo di stand up comedy ha calcato i palchi delle principali città italiane esibendosi anche a Parigi e Londra. Un suo speciale comico è disponibile su “Amazon Prime Video” (all’interno della serie “Italian Stand up”) e su “RaiPlay”.