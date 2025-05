Ercolano- Al via la rassegna “Libri che ci legano”, nell’ambito di ‘Maggio dei Libri 2025

Un’intera città che si stringe attorno ai libri, alla cultura e alle nuove generazioni. Parte domenica 11 maggio 2025, dalle ore 10,00 alle ore 12,30, presso l’ingresso del Parco Archeologico di Ercolano (Corso Resina, 187), la rassegna “Libri che ci legano”, promossa dal Comune di Ercolano nell’ambito del Maggio dei Libri 2025. L’evento inaugurale, dal titolo “Cosa c’è sotto”, è curato dall’impresa sociale Variabile K e presenta al pubblico il lavoro, che Variabile K, ha svolto con gli studenti dell’Istituto Comprensivo “Giulio Rodinò”. Grazie alla collaborazione con l’Istituto Packard per i Beni Culturali e con il Parco Archeologico di Ercolano, i ragazzi hanno seguito da vicino la campagna di carotaggi avviata nel 2025 dal Packard Humanities Institute, diventando così veri e propri “ambasciatori” di conoscenza per le loro famiglie e l’intera comunità. A testimoniare l’impegno civico e culturale degli studenti, domenica mattina riceveranno simbolicamente la cittadinanza onoraria della città antica, alla presenza del Direttore del Parco, Francesco Sirano, e del Sindaco di Ercolano, Ciro Buonajuto.

“Abbiamo scelto di partire proprio dai bambini per costruire una comunità che sappia riconoscere nella cultura la sua vera forza – ha dichiarato il sindaco Buonajuto –. Iniziative come questa raccontano quanto sia importante educare le nuove generazioni a conoscere il proprio territorio e a prendersene cura. La lettura è uno strumento potente per legare passato e futuro”. Conclude Buonajuto.

“Il Parco Archeologico di Ercolano conferma ancora una volta il suo ruolo di presidio culturale e luogo di incontro, anche attraverso le esperienze pregresse come “Liberi al Parco” e “Gli ozi di Ercole”, iniziative in cui la lettura ha rappresentato il cuore pulsante del dialogo con la comunità – Lo afferma Francesco Sirano, funzionario delegato alla direzione del PAE – Il Parco ha sempre dato la massima importanza ai libri e alla lettura come strumenti per rafforzare il legame tra passato e presente – prosegue Sirano –. Attraverso progetti come Liberi al Parco o Gli ozi di Ercole, abbiamo mostrato quanto la cultura possa essere partecipata, vissuta, raccontata. La rassegna “Libri che ci legano” rafforza questa vocazione, aprendo nuove strade per coinvolgere i giovani, le famiglie, gli educatori. I libri, come gli scavi archeologici, ci aiutano a scavare nella memoria, a mettere visioni a confronto e a dare voce a chi spesso non l’ha avuta nei racconti ufficiali della storia”.

Durante l’appuntamento, nell’ambito del Patto per la lettura, verranno raccolti messaggi, pensieri e sogni scritti dalla comunità locale e destinati simbolicamente alla “società del futuro”, attraverso una “capsula del tempo” che sarà custodita all’interno di uno dei carotaggi.

La rassegna proseguirà per tutto il mese di maggio, coinvolgendo scuole, famiglie, realtà associative e istituzioni culturali, con appuntamenti che spaziano dai laboratori per l’infanzia, a incontri con autori e letture pubbliche, fino a un evento conclusivo con la fumettista Cinzia Ghigliano. “Libri che ci legano” è una rassegna ideata e programmata dal SETTORE III – SERVIZI ALLA PERSONA Ambito N29 – Servizi Sociali – Politiche giovanili e di genere – Istruzione del Comune di Ercolano.