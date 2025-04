Ercolano – Al via i lavori per il completamento della rete fognaria a servizio della località San Vito

Un progetto tanto atteso prende il via: partono i lavori per estendere e completare il sistema fognario a servizio della località San Vito, nel comune di Ercolano. Le opere rappresentano il proseguimento di un importante programma avviato oltre vent’anni fa. Esse prevedono la posa di circa 1,5 chilometri di nuove tubazioni per la raccolta delle acque reflue e delle acque meteoriche e la realizzazione di due derivatori di piena: dispositivi idraulici fondamentali per separare e gestire l’acqua piovana in eccesso, evitando il sovraccarico della rete fognaria e la fuoriuscita di reflui nell’ambiente, contribuendo a rafforzare la resilienza del territorio contro eventi meteorologici estremi. Inoltre, il collettamento dei reflui di circa 3000 abitanti garantirà un significativo beneficio ambientale alla località di San Vito, area di pregio naturalistico situata alle prime pendici del Vesuvio, con una forte valenza paesaggistica. L’intervento interessa via Benedetto Cozzolino e via Ex Cook, due arterie strategiche per la regimentazione delle acque nella zona alta del territorio. La consegna dei lavori è avvenuta nei giorni scorsi, presso la sede Gori di Pomigliano d’Arco, con la sottoscrizione del verbale da parte del Direttore dei Lavori, Ing. Clemente Monda, del rappresentante legale della ditta esecutrice INFRATECH CONSORZIO STABILE A.R.L. e del Responsabile Unico del Progetto, Ing. Francesco Colella. Le opere, di cui Gori è soggetto attuatore e il Comune di Ercolano soggetto beneficiario, sono finanziate dalla Regione Campania nell’ambito dei fondi FSC 2000–2006, per un importo complessivo di 2.441.265,44 euro. La conclusione dei lavori è prevista entro la fine del 2025. Completato l’intervento, i reflui della zona alta di Ercolano saranno convogliati nella rete fognaria esistente a valle di via Benedetto Cozzolino, già realizzata negli anni passati con differenti progetti. Le opere rappresentano un importante passo in avanti in ottica di potenziamento del servizio fognario e depurativo, in linea con il costante impegno di Gori, Regione Campania ed Ente Idrico Campano.