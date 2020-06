Ercolano – Agli arresti domiciliari minacciava la moglie telefonicamente, denunciato 38enne

I carabinieri di San Giorgio a Cremano hanno denunciato un 38enne di Ercolano per atti persecutori. L’uomo, nonostante sottoposto agli arresti domiciliari e con il braccialetto elettronico per lo stesso reato, non ha accettato la separazione dalla moglie e l’ha minacciata telefonicamente.