Ercolano- Aggredisce e minaccia il vicino di casa con un coltello: nei guai 28 enne

Ieri mattina gli agenti del Commissariato di Portici-Ercolano, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in via Nicolò Marcello Venuti ad Ercolano per la segnalazione di un’aggressione.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da una persona la quale ha raccontato di essere stata aggredita e minacciata con un coltello da un suo vicino di casa per futili motivi.

Gli agenti hanno rintracciato l’aggressore ed effettuato un controllo presso la sua abitazione dove hanno rinvenuto 12 coltelli, due tirapugni, una piantina di marijuana, due bustine con circa 7 grammi della stessa sostanza, una lampada UV e un bilancino di precisione.

L’uomo, un 28 ercolanese, è stato denunciato per detenzione e produzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere, percosse e minacce aggravate.