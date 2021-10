Ercolano aderisce alla Giornata Nazionale del Trekking Urbano

Un percorso a passo lento per scoprire la città. Appuntamento domenica 31 ottobre 2021

La città di Ercolano e le sue bellezze culturali e turistiche protagoniste della Giornata Nazionale del Trekking Urbano in programma in tutta Italia il prossimo 31 ottobre.

Ci sarà anche la città delle ville vanvitelliane, del parco archeologico, del Vesuvio e del Mav tra i 76 comuni italiani che hanno aderito all’iniziativa giunta ormai alla sua 28esima edizione, ad Ercolano si camminerà “Lungo il Miglio d’Oro, tra antichi romani e nobili borbone”.

“Crediamo in questo modo di allargare ancora di più l’offerta turistica del territorio, implementando anche un percorso alla riscoperta della città da fare a piedi, a passo lento e all’aria aperta, scoprendo altri scorci e bellezze della nostra Ercolano che possono sfuggire perché distratto dalla velocità della nostra routine quotidiana. Vorrei ringraziare a tal proposito la commissione consiliare presieduta dalla consigliera Maria Grazia Prillo per aver voluto aderire a questo appuntamento che punta a far conoscere il trekking urbano, una modalità di vivere il turismo e il territorio in maniera libera e ricca di sorprese. Un’attività che coniuga sport, arte, gusto e voglia di scoprire gli angoli più nascosti e curiosi” – spiega il sindaco Ciro Buonajuto.

Domenica 31 ottobre appuntamento alle ore 10.30 al Parco Inferiore di Villa Favorita per una passeggiata in città attraverso percorsi che uniscono arte, cultura, tipicità del luogo e l’anima green e sostenibile. Per l’occasione saranno le guide dell’associazione “L’Emozione della Bellezza” che gratuitamente accompagneranno i partecipanti. Tema dell’edizione 2021 “Una sana follia. Alla scoperta del territorio attraverso i suoi bizzarri personaggi”, per prendere parte alla visita guidata gratuita è obbligatorio prenotare inviando una mail a turistico@comune.ercolano.na.it ed essere muniti di green pass.

Sito ufficiale manifestazione https://www.trekkingurbano.info/

Informazioni relative al percorso di Ercolano https://www.trekkingurbano.info/ercolano-trekking-urbano-2021/