Ercolano – “Abbracciame” di Andrea Sannino vince il Disco d’oro

“Abbracciame” di Andrea Sannino, ha vinto il prestigioso premio per le oltre 35.000 copie vendute. Un traguardo incredibile per Andrea, per la musica napoletana e la sua Ercolano.

Il brano non è recente, anzi, è datato 2015, ma che è diventata il simbolo del periodo di chiusura per la pandemia. Video, flashmob dai balconi, tutti cantavano questa canzone, da Nord a Sud della nostra penisola.

Immensa la soddisfazione del cantante che con un messaggio sui propri canali social ha voluto ringraziare tutti, ribadendo come nella vita non bisogna mai smettere di sognare. Tra le storie instagram del cantante anche un messaggio commovente ai genitori dove dedica loro questo splendido traguardo.

“È il primo Ercolanese ad aver raggiunto questo prestigioso riconoscimento – il commentato del sindaco di Ercolano, Ciro Buonajuto – e sono contento che lo abbia raggiunto un ragazzo che la nostra città l’ha conosciuta e la conosce anche negli aspetti più complicati. Sono davvero commosso. Grande Andrea! Sono felice per te e per la tua straordinaria famiglia”.