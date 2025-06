Ercolano- A Villa Campolieto la premiazione della 17esima regata “Sulle rotte dei Borbone”

È stata una vera e propria festa della vela quella andata in scena giovedì 5 giugno a Villa Campolieto. L’occasione è stata data dalla premiazione della 17esima edizione de “Sulle rotte dei Borbone”, la regata svoltasi nelle acque antistanti il porto di Torre del Greco domenica 25 maggio e che in termini assoluti ha visto trionfare le imbarcazioni del Circolo Nautico di Torre del Greco, che è stata anche la società organizzatrice della manifestazione promossa dalla fondazione Ente Ville Vesuviane e giunta alla 17esima edizione.

Un’edizione da record (inserita nell’ambito del campionato primaverile Vele di Levante), sia per numero di barche iscritte sia per società coinvolte. Una presenza massiccia che si è ripetuta anche a Villa Campolieto, la location scelta per assegnare i trofei ai team giunti nelle prime posizioni di ogni singola categoria: “Siamo felici – ha detto il presidente del Circolo Nautico Torre del Greco, Gianluigi Ascione – dell’eccellente riscontro registrato dalla manifestazione, segno che la manifestazione promossa dall’Ente Ville Vesuviane, che coniuga sport e bellezze del territorio, riesce a centrare i propri obiettivi”.

Visibilmente soddisfatto anche il presidente della fondazione Ente Ville Vesuviane, Gennaro Miranda: “Il proposito di queste e altre manifestazioni da noi promosse, è di valorizzare l’immenso patrimonio artistico e culturale dei nostri territori. Sono in itinere tante altre iniziative che mirano proprio a mettere in vetrina le bellezze che ricadono sotto la competenza dell’ente”.

Va ricordato che l’edizione 2025 della regata “Sulle rotte dei Borbone” è stata vinta da Pappiciotto del timoniere Sergio Giusti (imbarcazione del Circolo Nautico Torre del Greco), che ha preceduto Jeko 3 (a cui è stato assegnato il trofeo della legalità, altro premio messo in palio dell’ente ville vesuviane) e Gaba. A Pappiciotto è stato consegnato dal sindaco di Torre del Greco, Luigi Mennella, e dalla consigliera delegata allo sport, Valentina Ascione, anche il trofeo Città di Torre del Greco, gara svoltasi nei mesi scorsi nell’ambito del campionato invernale vele d’altura. Effettuate anche le premiazioni del trofeo Serapide da parte del presidente della Lega Navale di Pozzuoli, Giuseppe Dante, e la consegna del trofeo Molosiglio da parte del presidente della Lega Navale di Napoli, Michele Sorrenti.

A fine serata i presenti sono stati accolti da un buffet-catering curato dagli studenti dell’istituto Pantaleo-indirizzo Alberghiero, che hanno fatto assaggiare anche il “Pacchero all’Eugenio” premiato di recente nell’ambito di un concorso regionale tra tutti gli alberghieri campani: “Un risultato che ci riempie di orgoglio – afferma il dirigente scolastico Giuseppe Mingione – come i tanti che siamo stati in grado di raccogliere in giro per la Campania e l’Italia. Come siamo contenti di essere stati scelti dal circolo nautico per partecipare a questa iniziativa, che ha permesso ai nostri allievi di chiudere l’anno scolastico con un vero e proprio saggio inserito nell’ambito di uno specifico percorso per le competenze trasversali e l’orientamento”.