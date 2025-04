Ercolano – 40 agenti della Polizia Municipale in strada.Pasqua e Pasquetta, Buonajuto: ‘Prevenire meglio che curare, ottima prova per la nostra città’

Si sono svolte all’insegna della sicurezza e della tranquillità le giornate di Pasqua e Pasquetta a Ercolano, grazie a un’intensa attività di prevenzione e controllo messa in campo dalla Polizia Municipale. Un’operazione imponente che ha visto impegnato l’intero organico del corpo, composto da 40 uomini e donne, su tutto il territorio cittadino, con particolare attenzione alle aree a maggiore afflusso turistico come il centro storico, il Parco Archeologico, il molo Borbonico e la strada che conduce al Vesuvio.

I servizi di pattugliamento e filtro sono stati attivi dalla mattina fino alle ore 20,00, garantendo ordine pubblico e rispetto delle regole. Non si sono registrati episodi di illegalità o disordini, a conferma dell’efficacia della strategia preventiva adottata. Il bilancio complessivo dell’operazione conta 20 veicoli rimossi per sosta selvaggia, oltre 60 contravvenzioni elevate per violazioni al Codice della Strada, 2 sequestri amministrativi per veicoli privi di assicurazione e 4 per mancata revisione.

“Ercolano è una città a forte vocazione turistica e deve sempre mostrare il suo lato migliore, accogliente e civile – dichiara il sindaco Ciro Buonajuto – I complimenti vanno alla nostra Polizia Municipale e al comandante Nicola Vanacore per l’eccezionale lavoro svolto. Hanno dimostrato ancora una volta come la prevenzione sia lo strumento più efficace per garantire ordine, sicurezza e decoro. A chi pensa di poter agire nell’illegalità rispondiamo con il presidio costante del territorio, questi soggetti saranno sempre individuati e fermati, secondo la legge.”