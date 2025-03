Ercolano – 19enne sequestrata in casa dai genitori per l’orientamento sessuale: la condanna del sindaco Buonajuto

“Esprimo la mia più ferma condanna per il grave episodio di violenza verificatosi nella nostra comunità, dove una giovane concittadina è stata vittima di sequestro e maltrattamenti, da parte dei suoi stessi genitori, a causa del suo orientamento sessuale”. A dirlo è il sindaco di Ercolano, Ciro Buonajuto.

“Tali atti di intolleranza non possono e non devono trovare spazio nella nostra città – prosegue Buonajuto – fondata su valori di uguaglianza e solidarietà. Ercolano investe costantemente nella scuola e nella cultura, con l’obiettivo di formare le future generazioni affinché episodi simili non si ripetano mai più. Mi auguro che la giustizia faccia il suo corso e che vengano comminate pene severe a chi si è reso responsabile di reati così gravi, che non devono restare impuniti. Inoltre, desidero esprimere la mia piena solidarietà alle vittime di questa vicenda; le contatterò personalmente per offrire loro il sostegno e il supporto di cui avranno bisogno. Ercolano ribadisce il suo impegno nel promuovere una cultura del rispetto e dell’inclusione, affinché ogni cittadino possa sentirsi libero di esprimere la propria identità senza timore di discriminazioni o violenze”. Ha concluso il sindaco di Ercolano, Ciro Buonajuto.