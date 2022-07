Ercolano – 12 grammi e mezzo di hashish, un bilancino di precisione e 1700 euro in banconote di piccolo taglio, denunciati padre e figlio

Comunicato stampa

Il 112 è stato inondato di chiamate. “Correte, ci sono alcune persone in un’abitazione in via patacca! Stanno rubando!”. I carabinieri della sezione radiomobile di torre del greco e quelli della tenenza di Ercolano sono arrivati in pochi minuti ma nell’appartamento nessuna traccia dei ladri.

L’intervento si sarebbe concluso lì se uno dei militari non avesse notato nel balcone della casa adiacente alcune piante di cannabis.

I proprietari non aspettavano quella visita e non hanno fatto in tempo a nascondere quello che avevano in casa. Hanno aperto la porta e i carabinieri hanno avviato la perquisizione.

Oltre alle piantine trovati 12 grammi e mezzo di hashish, un bilancino di precisione e 1700 euro in banconote di piccolo taglio. Padre e figlio, residenti in quell’abitazione, sono stati denunciati per detenzione di droga a fini di spaccio.