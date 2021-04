Ercolano – Controlli congiunti Buttol-Municipale: arrivano le sanzioni

Controlli a tappeto per scovare i furbetti dei rifiuti. Questa mattina il personale della Buttol, intervenuto a supporto della polizia municipale, ha effettuato verifiche anti-abbandono di sacchetti sul territorio di Ercolano. In una giornata in cui, da calendario, era prevista la raccolta della frazione umida sono spuntati quantitativi ingenti di rifiuti indifferenziati depositati fuori orario o comunque senza rispettare le ordinanze sindacali vigenti.

I controlli hanno permesso di identificare cinque cittadini residenti a Ercolano e tre titolari di attività commerciali, attraverso un’attività di ricerca volta a risalire all’identità dei trasgressori. Le sanzioni spetteranno alla polizia municipale, dopo i dovuti riscontri.

La Buttol Srl, ancora una volta, esorta la cittadinanza a seguire alla lettera il calendario di conferimento e di depositare i rifiuti indifferenziati solo nel giorno dedicato, vale a dire il venerdì.