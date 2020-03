Emregenza Coronavirus – Chiude il pronto soccorso dell’ospedale di Boscotrecase

Chiude il pronto soccorso dell’ospedale di Boscotrecase. Questa la decisione dell’Asl Napoli3 Sud, dal momento che il nosocomio in questione è stato individuato come riferimento per i pazienti contagiati e/o con sospetto contagio da Covid-19. Il pronto soccorso dell’ospedale S. Anna e SS.ma Madonna della Neve di Boscotrecase cessa temporaneamente ogni attività dalle ore 16:00 di oggi fino a nuova comunicazione.