Emilia Romagna – Sequestrate 91 tonnellate di cereali e legumi conservate tra topi e senza tracciabilità

I Carabinieri del Reparto per la Tutela Agroalimentare di Parma, nell’ambito di un’articolata attività di controllo dedicata alla tutela del consumatore e alla protezione della filiera “Cerealicola – Ortofrutticola”, coadiuvati da personale della locale AUSL, hanno portato a termine un importante intervento a Reggiolo, volto a contrastare gravi illeciti nel settore agroalimentare e a salvaguardia del “Made in Italy”. L’operazione ha portato al deferimento in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria del titolare di una società alimentare locale, ritenuto responsabile di gravi violazioni alle norme sulla sicurezza e conservazione dei cibi. Durante l’ispezione presso i magazzini dell’unità locale, i militari hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro penale 90.895 kg di cereali e legumi, per un valore commerciale stimato in circa 200.000 euro. La merce, proveniente dal Sud America, pronta per essere immessa sul mercato, è risultata stoccata in condizioni ambientali del tutto inadeguate: i prodotti e i locali di deposito erano infatti invasi da roditori vivi ed escrementi, rendendo gli alimenti insalubri e pericolosi per la salute pubblica. Contestualmente, sono stati sottoposti a sequestro amministrativo ulteriori 2.000 kg di prodotti, del valore di 5.000 euro. Le irregolarità riscontrate in questo caso riguardano la mancanza della documentazione necessaria a garantire la tracciabilità della merce e l’esecuzione di operazioni di confezionamento senza la prevista notifica sanitaria alla competente ASL. L’ingente quantitativo di merce è stato affidato in custodia giudiziale in attesa dei provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria e sanitaria. Le indagini hanno avuto origine da riscontri emersi nell’ambito di specifici e mirati controlli svolti nel quadro delle linee d’azione operative concordate in seno alla Cabina di Regia (organo di coordinamento costituito in seno al Ministero dell’Agricoltura della Sovranità alimentare e delle Foreste). Questa operazione testimonia il costante impegno delle forze dell’ordine nel monitorare la filiera alimentare, impedendo che prodotti conservati in condizioni degradate possano raggiungere la grande distribuzione e le tavole dei consumatori, danneggiando al contempo l’immagine delle produzioni nazionali. STATO DELLE INDAGINI Si ricorda che permane la presunzione di innocenza, significa che una persona non può essere considerata colpevole di reato fino alla sentenza definitiva di condanna. L’imputato è un presunto innocente sino alla sentenza definitiva di condanna. Durante tutti i gradi di giudizio, dunque, egli dovrà essere considerato innocente rispetto al reato di cui è accusato. Anche il condannato in via non definitiva deve essere considerato innocente. Come detto sopra, infatti, la presunzione di innocenza impone di considerare non colpevole anche la persona riconosciuta tale da una sentenza ancora impugnabile. E così, la persona condannata in primo grado che abbia proposto appello oppure che sia ancora in tempo per farlo deve essere considerata innocente.