Emergenza COVID19 – Sostegno per la didattica a distanza: piattaforma web gratuita fino al 30 Giugno

Sarà disponibile gratuitamente da domani, venerdì 13 marzo, la piattaforma WEBEX, lo strumento innovativo fornito da Cisco in accordo con Apple che consente di avere in linea migliaia di scuole per svolgere attività didattiche a distanza, via computer o smartphone.

Dalle ore 10 di domani sarà disponibile un webinar, un’ora di formazione a distanza per dirigenti e docenti che dovranno utilizzare il dispositivo.