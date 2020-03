Emergenza COVID19: primo caso a San Sebastiano al Vesuvio

“Cari sansebastianesi,

Vi informo che un nostro concittadino è stato contagiato dal Covid-19 e ricoverato in ospedale, mentre su un’altro cittadino sono in corso accertamenti sanitari. Le condizioni del cittadino ricoverato risultano stabili. Sono in corso tutte le procedure previste dai protocolli governativi per ricostruire i rapporti sociali dell’interessato e assicurare la quarantena delle persone che possano aver avuto contatti diretti. Vi prego di mantenere la calma e non formulare richieste circa l’identità della persona.

Adesso ancor di più è importante rispettare le regole e non uscire di casa se non per le ragioni consentite, mantenendo sempre la distanza di sicurezza.

Noi continueremo a fare la nostra parte garantendo il massimo impegno, restando in contatto continuo con l’Asl e la protezione civile regionale e tenendovi informati su tutto ciò che accade.

Ricordate che la diffusione del virus dipende dai comportamenti di ciascuno.

Restate a casa: abbiate rispetto di voi stessi, dei vostri cari e dei vostri concittadini.Andrà tutto bene e insieme ce la faremo“.” Così il sindaco Sannino