Emergenza COVID19, Portici piange la prima vittima del virus, morta la 69enne al Loreto Mare

Portici piange la sua prima vittima, una donna di 69 anni ricoverata presso Loreto Mare. La donna non presentava patologie pregresse, la morte è riconducibile ad un infarto derivato da un insufficienza respiratoria.

Di seguito le dichiarazioni del primo cittadino, Enzo Cuomo.

“Purtroppo la Signora di 69 anni di Portici ricoverata al Loreto Mare in terapia intensiva e positiva al COVID 19 é deceduta per un infarto in seguito ad insufficienza respiratoria causata dalla infezione virale.Sembrerebbe non avesse altre patologie pregresse.

Il Cuore grande di questa Mamma e di questa Moglie non ha retto a questo maledetto virus.

Ci stringiamo con affetto e cordoglio ai Figli ai Parenti ed all’intero quartiere dove la Signora viveva e ci uniamo tutti al loro dolore che è anche il nostro.”