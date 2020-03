Emergenza COVID19, l’appello del presidente dell’Associazione “Per il rilancio di Torre del Greco”: “Piangiamo 2 vittime, il Maresca per ricevere i pazienti COVID19”

La comunità di Torre del Greco piange altri due morti per Coronavirus. Entrambi residenti nel popoloso quartiere di Santa Maria la Bruna. Alle famiglie il cordoglio del Presidente dell’Associazione “Per il rilancio di Torre del Greco” Carlo Ceglia: “Sono giorni che stiamo pregando per tanti nostri concittadini. Nella serata di ieri è arrivata la notizia che mai avremmo voluto sentire. La nostra comunità piange altri due suoi figli. In questo momento così difficile non ci resta che stare vicini alle famiglie con un abbraccio virtuale”.

Poi commenta la situazione della sanità locale: “Stiamo pagando anni ed anni di smantellamento della sanità pubblica, investendo sempre meno nelle strutture ed in risorse umane. Dopo questa bruttissima crisi sanitaria dobbiamo capire che in determinati ruoli ci vogliono uomini e donne competenti, che abbiano una profonda conoscenza delle materie sulle quali sono chiamati ad operare e strutture adeguate”.

Poi il Presidente Ceglia rilancia l’appello a favore dell’Ospedale “A.Maresca” dichiarando: “Abbiamo accolto favorevolmente la richiesta/proposta del Sindaco Giovanni Palomba per riaprire i reparti dell’Ospedale “A. Maresca” di Torre del Greco, destinandoli a ricevere pazienti affetti da Covid-19. Ad oggi non conosciamo nessuna risposta. Questa può essere ancora oggi una occasione per recuperare anni ed anni di scelte politiche che hanno indebolito il sistema sanitario locale”.

Infine un appello per tutte le comunità: “L’invito che voglio rivolgere a tutti è quello di limitare le uscite di ogni famiglia ad una sola per settimana e restare a casa. Solo così possiamo arginare questo virus che ha investito anche la nostra comunità in modo drammatico”.